Mezzana, il Sindaco: "Grazie al lavoro dei Carabinieri il paese è più sicuro" FOTO

Il Sindaco di Mezzana Mortigliengo, Alfio Serafia, ha voluto ringraziare i Carabinieri della Stazione di Valle Mosso per l'eccellente lavoro di controllo del territorio che ha permesso di azzerare, soprattutto durante la festa patronale, i furti in alloggio.

Con l'occasione Serafia ha porto il benvenuto sul territorio al Maresciallo Daniele Ciani che dal 1° settembre è capo in sede vacante nella stazione di Valle Mosso, concordando gli incontri con la popolazione che partiranno il 13 settembre ed avranno luogo ogni venerdì nella casa comunale dalle 9 alle 12.

I passaggi giornalieri delle pattuglie in paese e il punto d'ascolto settimanale hanno congiuntamente rafforzato la sicurezza ed accorciato le distanze tra la gente e gli uomini dell'Arma che possono contare anche sulla collaborazione delle persone per garantire la tranquillità che ancora caratterizza i piccoli paesi come Mezzana.

"Sindaco e Carabinieri non cesseranno di proteggere i compaesani anche dai pericoli di truffatori porta a porta attraverso il costante monitoraggio del paese, frazione per frazione - ribadisce Alfio Serafia - attraverso iniziative di informazione e un sempre maggior contatto diretto con gli abitanti che sono esortati a rivolgersi a noi con fiducia per segnalare situazioni anomale o sospette".