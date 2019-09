Sangiorgi conquista il 10° posto ai Campionati Italiani Pattinaggio Corsa

Grandi risultati per la Bi Roller ai Campionati Italiani di Pattinaggio Corsa su strada e al Trofeo Skate Italia che si sono svolti dal 5 al 7 settembre a San Benedetto del Tronto. Gli atleti biellesi partecipanti all’importante evento sportivo erano accompagnati dal vice coach Guglielmo Sangiorgi e durante i tre giorni di gare hanno dimostrato grinta e voglia di fare confrontandosi con un gran numero di atleti nelle diverse categorie: 39 per i Ragazzi 12 Maschi, 85 per le Ragazze Femmine, 69 per i Ragazzi Maschi.

I risultati sono stati un crescendo per arrivare al massimo ottenuto proprio durante l’ultima gara in programma: la finale della 3000 a punti della categoria Ragazzi che ha visto Achille Sangiorgi correre in maniera molto intelligente e, seppure senza aver conquistato punti, tenere molto bene per tutta la gara la posizione all’interno del secondo gruppo di atleti e quindi partire per la volata all’ultimo giro arrivando 10° al traguardo. La gara ha registrato una media di 39 chilometri orari. Già nella competizione precedente di qualifica Sangiorgi aveva gareggiato molto bene e arrivando 7° al traguardo aveva conquistato la finale che gli ha consentito di raggiungere l’ambita posizione del 10° posto ai Campionati Italiani. Ma andiamo con ordine.

Le gare si sono svolte in tre giorni e durante il primo gli atleti sono stati impegnati nella sprint, nei due giorni seguenti nelle gare ad eliminazioni, a punti e giro sprint di Americana. I Campionati erano suddivisi in due gare distinte: Trofeo Skate Italia per la categoria Ragazzi 12 e Campionati per i più grandi. Il più piccolo, Annibale Sangiorgi, categoria R12, che partecipava al Trofeo Skate Italia, ha affrontato le tre prove, 200 metri sprint, 2000 metri a punti e 3000 metri ad eliminazione, con impegno e concentrazione, mettendosi in gioco con avversari di alto livello e raggiungendo risultati apprezzabili.

In particolare nella gara ad eliminazione dove ha concluso la competizione senza essere eliminato e sfiorando la conquista della finalina.Il tempo atmosferico ha un po’ fatto le bizze, senza però impedire lo svolgersi regolare delle gare: venerdì e sabato il tempo è stato bello alla mattina ma forti temporali si sono abbattuti su San Benedetto nel pomeriggio comportando un ritardo nei tempi e pregiudicando il risultato di alcune gare a causa di una pista molto scivolosa e in cui era davvero difficile pattinare. In particolare Achille Sangiorgi ha sofferto di questo scherzo del tempo perché la sua finalina nella gara 5000 metri ad eliminazione è stata interrotta a 5 giri dalla fine e si è poi ridisputata per intero due ore dopo su una pista male illuminata e su cui la tenuta delle ruote era davvero condizionante. Purtroppo l’atleta non è riuscito a dare il meglio di sé e non ha raggiunto il risultato ovvero la conquista della finale, chiudendo in classifica alla 28° posizione.

Ottime le performances di Susanna Rocchetti che in tutte le gare ha dimostrato grandi capacità, voglia di competere e ha raggiunto pregevoli risultati seppure senza riuscire ad imporsi come avrebbe voluto: ha conquistato la finalina della 5000 eliminazione correndo con molta intelligenza purtroppo senza riuscire a farsi valere nella volata finale, chiudendo al traguardo con un 20° posto in classifica. Ottimo tempo anche nella gara sprint dove ha conquistato la 19° posizione in classifica.Bravissimi anche gli altri tre atleti in gara che hanno corso con impegno e coraggio anche se non sono riusciti ad esprimersi al meglio in questo Campionati: Dora Ferretto, Tommaso Bonvicino e Lorenzo Bonvicino.

Ultima nota a proposito della gara Americana per la categoria Allievi: si trattava di una gara di coppia sprint della durata di un giro in cui i due atleti (appartenenti alle categorie Ragazzi e Allievi indifferentemente) si davano il cambio a mezzo giro. Entrambe le squadre dei pattinatori biellesi, sia maschile che femminile, erano composte solo da atleti Ragazzi, in assoluto erano i più piccoli rispetto a tutte le altre squadre che gareggiavano e non hanno brillato come risultati posizionandosi a fine classifica. Da notare però il tempo registrato dalla squadra maschile composta da Lorenzo Bonvicino e Achille Sangiorgi, pari a 41,254 secondi: se confrontato con la classifica femminile della stessa gara i due atleti si sarebbe posizionati 7°.

Dunque, bravissimi tutti i nostri pattinatori biellesi che come sempre sono stati rinfrancati da Acqua Lauretana, sponsor tecnico del team! Complimenti a tutti che, passo dopo passo, allenamento dopo allenamento, crescono e migliorano con l’obiettivo di raggiungere risultati sempre migliori!Conclusa la parentesi dei Campionati Italiani prosegue l’attività agonista che coinvolgerà anche gli atleti più giovani della Bi Roller. L’appuntamento è con tre gare di Circuito CNO a Cardano domenica 15 settembre, a Cremona domenica 22 e a Savona per l’ultima gara della stagione che sarà indoor domenica 29 settembre.