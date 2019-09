Mattinata di visite per i ragazzi di Edilnol Pallacanestro Biella

Mattinata di visite oculistiche per i ragazzi della prima squadra di Edilnol Pallacanestro Biella. Dopo il successo ottenuto ieri in Supercoppa nel derby con Casale, i rossoblù si sono ritrovati, come da tradizione, nello studio medico del Dottor Giordano Fanton in Via Bertodano 11 a Biella.

I macchinari all’avanguardia e il personale altamente qualificato rendono lo Studio Medico Fanton un punto di riferimento del settore a livello nazionale. Capitan Lorenzo Saccaggi e compagni si sono sottoposti a un check up completo da parte del dottor Giordano Fanton, tifosissimo rossoblù che ormai da diverse stagione segue la salute degli occhi dei nostri ragazzi e supporta il Club in qualità di Partner ufficiale.

A tal proposito, anticipiamo che nei prossimi giorni lo Studio Medico Fanton e Pallacanestro Biella promuoveranno alcune iniziative dedicate alla Biella Family, dagli sponsor ai tifosi, dallo staff ai ragazzi delle giovanili. Un ulteriore attestato di collaborazione con il club rossoblù.