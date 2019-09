Domenica di sport e divertimento a Mongrando: la prima squadra si presenta ai cittadini

Domenica 15 settembre ricca di appuntamenti per la comunità di Mongrando, con la squadra locale protagonista della giornata. Il programma prevede i biancoverdi in campo nella prima gara del campionato di Seconda Categoria (fischio d'inizio alle 15) con l'inizio delle danze al Polivalente con l'orchestra spettacolo Flu Band. Dopo la partita, terzo tempo con spuntino, interventi musicali e presentazione della squadra e dello staff, con l'introduzione di ospiti e autorità e messaggio solidale della Lilt Biella. A conclusione, gran ballo e cena finale.

“Ci presentiamo alla popolazione di Mongrando con grande umiltà e massimo impegno – spiega il presidente Gianni Cappello - La missione è quella di consolidare la nostra attività coinvolgendo tutto il paese. Siamo piccoli, ma vogliamo crescere. Domenica sarà una festa di sport per il nostro debutto in campionato, ma anche un momento di aggregazione al Polivalente con balli, musica e tanto divertimento”. Gli fa eco anche il primo cittadino di Mongrando, Antonio Filoni: “Il sogno continua! Orgoglioso come sindaco di aver creduto alla rinascita del Mongrando Calcio. Il sindaco è il primo tifoso della maglia bianco verde insieme alla giunta e all'amministrazione tutta”.