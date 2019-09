Biellese a segno ma la Fulgor passa in Coppa. Vigliano fermo al palo FOTO

La Biellese rimonta e convince ma viene eliminata dalla Coppa Italia. Ieri sera, al Pozzo di Biella, si è disputata la gara di ritorno tra i padroni di casa e la Fulgor Ronco Valdengo, forte del 3-0 a tavolino dell'andata: termina 2 a 1 a favore dei bianconeri, passati in svantaggio al 25' della ripresa (rete dell'ospite Edalili), dopo un primo tempo particolarmente avaro di emozioni. È la scossa che ridestra la compagnia laniera che, nel giro di 11', si porta in vantaggio con i centri decisivi di Affinito e Cabrini. Ma al secondo turno accedono i ragazzi allenati da mister Mellano.

Non solo Eccellenza ma anche Promozione con il derby di ritorno tra Cità di Cossato e Vigliano, valevole per la Coppa Piemonte, terminata a reti inviolate. Da segnalare il palo del giallorosso Damas che avrebbe potuto riaprire le sorti del turno, dopo l'1-0 dell'andata. Stasera, sfida di coppa anche in Prima Categoria con la Valle Cervo Andorno che non dovrà fallire l'appuntamento davanti al proprio pubblico, dopo il 3-1 subito con la Chiavazzese. Nuovo avversario: le neopromosse Torri Biellesi per una sfida che deciderà le sorti del girone. Fischio d'inizio alle 20.30.