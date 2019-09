Vigliano: La Erios Jr Jazz Orchestra in concerto a Villa Era

“L’occasione – racconta il maestro Mario Biasio - è stata preziosa sia per seguire seminari e masterclass, confrontare metodi didattici, sia per instaurare e consolidare relazioni professionali ed umane, in un contesto di grande energia e voglia di crescere in competenze ed esperienze musicali”.



“Particolarmente significativo, per i docenti ma anche per il nostro Comune che sostiene tale iniziativa, legata alla rinascita della nostra banda musicale – spiega il Sindaco Cristina Vazzoler - è stato l’apprezzamento che Joan Chamorro, ha tributato ai risultati della Erios Junior Jazz Orchestra e al Direttore Mario Biasio, che in un solo anno di attività, non potendo riunire con frequenza ravvicinata tutti i membri della giovanissima orchestra per le prove, ha sperimentato un metodo innovativo di prove per singole tipologie di strumenti, assemblando il tutto soltanto ogni due settimane, con esiti sorprendenti”.



“Di ritorno da Barcellona – continua Biasio - l’attività della EJJO non si ferma e, anzi, domenica prossima, 15 settembre, raddoppia. Concerto pomeridiano a Vigliano Biellese presso Villa Era, durante la manifestazione Oltre il Giardino, alle ore 15 e alle 16.30, prima e dopo la presentazione della collezione di Piacenza cachemire. In serata, alle ore 21.00, concerto presso la sala polivalente di Crevacuore, nell’ambito dei festeggiamenti per la festa patronale dedicata alla Madonna della Fontana".



Le performance dei 25 giovani musicisti si articoleranno su un programma di una quindicina di brani fra i più conosciuti ed impegnativi del panorama jazzistico mondiale; appuntamenti da noi mancare per ascoltare questi giovani talenti ed apprezzare una scuola che, a partire da un’idea del fare musica lontano da schematismi e in grado di stimolare al massimo le attitudini personali di ciascuno, è un gioiello che fa onore a tutto il biellese e che, ne siamo certi, potrà divenire volano di iniziative ampie nell’ottica dello sviluppo turistico, economico e, prima di tutto, culturale per il nostro territorio.



“Ricordo – conclude Biasio – l’attività didattica della Erios JJB, nella sede di Villa Comotto, che riprende per l’anno 2019-2020. Per ogni informazione sui corsi individuali, collettivi e sui corsi di orientamento musicale per la banda musicale di Vigliano Biellese, è possibile contattarmi al numero +39 339 655 0836”.