Tributi, sindaco Molino tuona contro la minoranza: “Pralungo non è un paese di evasori”

Non si è fatta attendere la risposta del primo cittadino di Pralungo, Raffaella Molino, a fronte dell'interrogazione firmata dai consiglieri di minoranza inerente i mancati introiti circa la riscossione dei tributi. “Mi preme precisare innanzitutto che nel nostro comune non esiste un’emergenza tasse: Pralungo non è un paese di evasori – spiega con furore il sindaco - I nostri cittadini sono nella stragrande maggioranza persone per bene, con senso civico ed onorano i propri debiti seppur a volte con qualche ritardo. Per quel che riguarda il pagamento per la raccolta rifiuti abbiamo un’insolvenza di circa il 10% ampiamente al di sotto rispetto la media nazionale e ovviamente non viene spalmata sugli altri contribuenti come del resto risulta evidente dal prospetto finanziario approvato ogni anno dal consiglio comunale”.

“Non abbiamo pressoché nessuna situazione creditoria nei servizi a domanda individuale come mensa, scuolabus e doposcuola – specifica Molino - Comprendo che una delle prime cose che fa un nuovo consigliere comunale è interessarsi dei tributi comunali. A suo tempo lo feci anche io, senza però sollevare polemiche ed usando prudenza per non correre il rischio di generalizzare o trasmettere messaggi sbagliati. Prima di ipotizzare scenari preoccupanti, occorrerebbe analizzare bene i dati. Infatti, riflettendo, non può essere credibile un‘insolvenza di 159.000 euro per il 2018 perché ciò significherebbe che la quasi metà dei pralunghesi avrebbero congiurato per non pagare le tasse. La realtà è che il versamento che si fa con l’F24 va allo Stato, il quale poi, con i suoi tempi mai molto celeri, li versa al comune di competenza. Ciò significa che il Comune di Pralungo, quando sono stati estrapolati i dati dalla minoranza, doveva ancora ricevere dallo Stato quanto gli spettava, e non che i pralunghesi non avevano pagato”.

“Le insolvenze più importanti si hanno per l’Imu sulle seconde case che sono, in frequenti casi, stabili con più eredi molti dei quali nemmeno residenti nel nostro paese – sottolinea il primo cittadino - Sono debiti difficilmente esigibili ma che vanno comunque riportati nel bilancio. Si tenga presente che l’incasso presunto di tasse comunali per quel che riguarda Pralungo e di circa 3.800.000 euro nell’arco di un quinquennio. Un mancato introito di circa 300.00 euro sarebbe comunque fisiologico dal punto di vista finanziario. Gli accertamenti vengono eseguiti sugli anni più vecchi, e non sono letterine, bensì provvedimenti disciplinati giuridicamente ed hanno la loro efficacia, se è vero com’è vero che ci sono meno insolvenze negli anni passati. La mia amministrazione già dallo scorso mandato, ha chiesto all’Ufficio Tributi di essere particolarmente esigente riguardo le pratiche da effettuarsi in relazione all’evasione fiscale, ed è ciò che fa costantemente il funzionario preposto. Abbiamo diverse situazioni rateali di persone con difficoltà economiche ma che pur nella loro difficile situazione, dimostrando dignità, responsabilità e senso civico, ci chiedono di venirgli incontro e noi sempre lo facciamo”.

“Tuttavia vero è che permane uno “zoccolo duro” di contribuenti che perseverano a non pagare – conclude Molino - A mio giudizio essi non lo fanno per ragioni economiche ma per inciviltà, mancanza di rispetto non tanto verso le istituzioni ma piuttosto nei riguardi dei loro compaesani, i loro vicini di casa, i loro amici. Nei confronti di questi soggetti, si adottano tutti gli strumenti consentiti dal nostro ordinamento giuridico che da ultimo prevede l’iscrizione a ruolo con riscossione coatta da parte di un ente terzo che poi, in caso di buona riuscita, lo accredita al comune. Non è previsto, neanche per i piccoli comuni, che il sindaco provveda in prima persona alla riscossione crediti o ne reclami il pagamento. Forse qualcuno l’avrà fatto: è un buono spot per un ritorno elettorale, ma io dubito fortemente dell’efficacia. Non è una soluzione mandare il sindaco a suonare campanelli a chi non paga le tasse per partito preso, correndo solo il rischio che si senta ulteriormente preso in giro”.