Pray in Vetrina 2019 e il suo cibo: menù e carta dei vini

Pray in Vetrina si rispecchia nel cibo. “Noi alla cucina ci teniamo – commenta il giovane presidente della pro loco Michael Jungton -. Abbiamo 2 giovani cuochi appena tornati da un viaggio di lavoro all’estero e tutto lo staff volenteroso di trattare con rispetto e amore le materie prime scelte per la realizzazione dei piatti che verranno serviti ogni sera”.

Oltre alle specialità di sabato e domenica e il piatto al forno di lunedì sera, tante sono le scelte sfiziose per il venerdì ma anche per gli altri giorni della festa. Per non parlare degli spritz time (venerdì, sabato e lunedì dalle 18,30 o domenica dalle 11,30) e dello stand o della merenda cenoira tutti i giorni di festa dalle 18. Alla merenda cenoira si può chiedere il piatto degustazione assortito, che comprende:

Antipasto piemontese

Lingua con bagnet

Roast-beef con insalata, spinacino e salsa dijonnaise

Zucchine Marinate

Tomini elettrici

Quenelle di ricotta d’alpeggio alle erbe

Assortimento di tome d’alpeggio con mostarda di mele

Tagliere di salumi e formaggi con miele e uva

Nel menù 2019 tutti i giorni si potrà trovare:

Ravioli del Plin al sugo d’arrosto

Tortelli di zucca al burro d’alpeggio, salvia e scaglie di mandorle

Polenta concia con burro d’alpeggio

Grigliata mista

Salamino con patate

Arrosticini con patate

Tomino con polenta abbrustolita

Stracotto al Bramaterra con polenta

Patate rustiche fritte

Insalata verde

Insalata di legumi

Bunet

Torta cremino

Crostatina meringata al limone

Coppa con crema al mascarpone e mirtilli padellati

Macedonia, anche con gelato

Gelato artigianale

Anche l’accompagnamento al bicchiere non è lasciato al caso. Oltre a tradizionali vini da pasto la cantina di Pray in Vetrina ha selezionato rossi e bianchi in pieno equilibrio con il menù proposto e un esperto sarà sempre a disposizione per il miglior abbinamento.

La Carta dei Vini:

Prosecco Superiore La Marca Docg

Ghewurztraminer St. Pauls

Muller Thurgau St. Pauls

Bagiolino Docg

Barbera Monferrato

Brachetto D'acqui

La Selezione:

Rossi

Brachetto D'acqui

Bricco Dell'uccellone, Barbera D’asti D.o.c.g.

Gattinara Tre Vigne Travaglini Docg

Bianchi

Cartizze Superiore La Marca Docg

Prosecco Millage Doc Treviso Extra Dry

Moscato D’asti D.o.c.g.