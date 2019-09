Candelo: Il presente e il futuro del Nebbiolo al centro della tavola rotonda al Ricetto

Ermanno Mino, conoscitore e sostenitore dei Nebbioli dell’Alto Piemonte, farà da moderatore alla tavola rotonda a cui parteciperanno Giovanni Negri, autore del libro “Il Mistero del Barolo. Ma è il Nebbiolo che conquisterà il mondo” e i produttori Pietro Cassina (per la start up della New age dei produttori di Lessona), Marcello Borsetto (appassionato di Nebbiolo in rappresentanza del Canavese meglio conosciuto per l’Erbaluce), Stefano Vampari (ha poderi in più aree, Biellese e Novarese), Fabio Zambolin ( per la sua attività in proprio e per conto di altri) interverrà anche Dario Torrione referente ONAV.

Ermanno Mino coordinerà il tavolo e stimolerà gli interventi dei produttori presenti e il dibattito finale con il pubblico. Una serata da non perdere. Il tema centrale è: la produzione del Nebbiolo e la sua importanza per lo sviluppo di un territorio. Tra i protagonisti della tavola rotonda, Giovanni Negri, giornalista e scrittore, ex segretario del Partito Radicale, oggi produttore di Barolo in Piemonte nell’azienda di famiglia, a Serradenari, località la Morra, sul poggio che domina le uniche terre capaci di partorire uno dei nettari più pregiati al mondo: le terre del Barolo. Giovanni Negri ha scritto il libro “Il mistero del Barolo. Ma è il Nebbiolo che conquisterà il mondo”, tradotto anche in lingua inglese.

“Il Barolo - afferma Negri - non lo puoi piantare da un'altra parte. Sono uve figlie di un concorso di fattori unici e straordinari. Per questo un ettaro di queste zolle oggi vale non meno di due milioni di euro". Merito del microclima, innanzitutto. E poi della terra, dell'incrocio dei venti ecc”. L’idea è quella di promuovere un grande distretto – il Regno del Nebbiolo come afferma Negri - e farne un motore di sviluppo per il nord ovest. Negri racconta nel suo libro l'Atlantide del Nebbiolo.

"Siamo in mezzo alle foreste, ai boschi. Ma qui prima dell'industrializzazione era tutta vite. Poi e' arrivata la Fiat, lo sviluppo, l'urbanizzazione. Tutto il mondo che poi a sua volta è andato in crisi. E badi bene, questo è solo un piccolo lembo di Atlantide. Nell'Alto Piemonte, fino alla Valtellina, si potrebbero recuperare decine di migliaia di ettari, e altri ancora si possono ottenere riconvertendo vitigni di altre uve. Questa, parliamoci chiaro, potrebbe già essere la Bordeaux e la Borgogna italiana, fare concorrenza ai francesi anche sul piano della quantità di produzione. E' un'occasione di crescita, ma anche una chance per tutti quelli rimasti fuori dai processi di cambiamento degli ultimi decenni". La terra può essere una risposta. E sarà certamente una risposta anche alle incognite climatiche del futuro. Il mistero del Barolo, infatti, spiega in modo esemplare quanto sia un termometro, la terra: "Il miracolo Barolo non nasce a caso. Cosa accadrà con i cambiamenti climatici all'equilibrio irripetibile che lo produce?".