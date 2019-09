Con Daniele Basso l’arte incontra la prevenzione

Dopo la presenza sul palcoscenico del Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli a Lajatico con il suo monumentale uomo alato Gabriel, l'artista biellese Daniele Basso ospita nella sua “In volo”, a cura di Matteo Graniti e con la regia di Alberto Bartalini, il logo simbolo della prevenzione maschile e femminile dedicato a LILT Biella.

Un’occasione che, ancora una volta, conferma la vicinanza del maestro Basso alla lotta contro i tumori e che interpreta, attraverso l’arte, l’importanza della prevenzione come arma più efficace per combatterli. "Un segno - spiega Daniele Basso - che dialoga attraverso le emozioni, oltre la sola ragione. Per promuovere la salute quale equilibrio perfetto di anima e corpo. Perché fare prevenzione è un gesto d'amore per la vita. Ed attraverso gli occhi dell'Arte si può guardare in faccia con coraggio ogni sfida".

"Fallo per Te e per Chi ti Sta a Cuore" è il claim che accompagna il simbolo da cui è poi nata l’opera del maestro. Un'opera che, ispirata all'immagine di Anita Edberg e Marcello Mastroianni nella Fontana di Trevi in La Dolce Vita di Federico Fellini, quando bellezza, fantasia e leggerezza d'animo sublimano nella più intensa dichiarazione d'amore per la vita di sempre, ritrae la figura femminile e quella maschile che insieme lasciano immaginare un cuore. Figure che singolarmente simulano due nastri, uno blu e l'altro rosa, per ricordare i simboli delle campagne internazionali di prevenzione contro i tumori maschili e femminili.

Le opere di Basso saranno visibili fino al 15 settembre al Palazzo Comunale, in Piazza Vittorio Veneto e al Teatro del Silenzio di Lajatico, dove è in corso la mostra In Volo, mentre il 9 settembre, in seconda serata su RAI 1 è andato in onda uno speciale sul borgo di Lajaticio ed il Backstage del concerto Ali di Libertà. Infine il 14 settembre, in prima serata su RAI 1 HD, andrà in onda il concerto Ali di Libertà di Andrea Bocelli.

Dal logo simbolo della prevenzione maschile e femminile è nato anche un gioiello realizzato da Rodighiero Gioielli voluto per raccogliere fondi da destinare agli ambulatori di prevenzione e diagnosi precoce di Spazio LILT.