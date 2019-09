Dal Nord Ovest - Pusher "eleganti" smerciano droga, sequestrati 28 chili VIDEO

Vestiti bene e in viaggio su auto pulite, per non dare nell'occhio e destare sospetti. E' in corso un'operazione dei carabinieri di Torino che stanno eseguendo un'ordinanza cautelare nei confronti di una ventina di persone facenti parte di un gruppo criminale di "pusher eleganti".

Gli appartenenti al gruppo criminale, in cui figurano anche quattro donne, smerciavano centinaia di dosi di cocaina, hashish e marijuana dalla Val di Susa fino ai quartieri della movida del capoluogo piemontese, importate dalla Spagna e dall’Olanda per mezzo di corrieri. "Dress code" e "codice di condotta" le direttive dell’organizzazione imposte ai propri componenti per non attirare sospetti ed eludere i controlli: camicia sempre stirata, barba rasata, autovetture nuove e pulite, divieto assoluto telefonare con smartphone di uso comune, ma esclusivamente con telefoni criptati, come ulteriore accorgimento messo in atto della banda. Nel corso delle indagini sono già stati sequestrati dai Carabinieri 28 kg di sostanza stupefacente, tra cocaina, hashish ed marijuana. Nel corso dell’operazione sono state anche eseguite 25 perquisizioni delegate nei confronti di altrettanti indagati a piede libero. La sostanza stupefacente in Italia era stoccata in alcuni garage del centro di Torino. All'operazione, questa mattina, hanno partecipato all’operazione 200 carabinieri del comando provinciale di Torino, in collaborazione con le unità cinofile. Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno sequestrato 200 g di hashish 30.000 € in contanti e una serra di marijuana a Sant’Ambrogio di Torino. Il coltivatore è stato arrestato. Salgono a 19 gli arresti dell’operazione. "L'odierna operazione di servizio della Compagnia di Susa, che segue di qualche giorno quella della Compagnia di Venaria Reale - ha commentato il Colonnello Francesco Rizzo, comandante provinciale dei carabinieri - conferma il massimo sforzo investigativo dei reparti dell'Arma dei Carabinieri sul territorio rivolto al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti". Per l'esito complessivo dell'operazione di servizio il Procuratore della Repubblica di Torino, Paolo Borgna, si è personalmente complimentato con Rizzo.