Urina in piazza Duomo davanti a bambini e persone. Denunciato un biellese di 22 anni

Stava urinando su una colonna del Duomo davanti a cittadini e bambini. È successo alle 22,30 del 6 settembre scorso a Biella. Il protagonista del fatto è un italiano, J.M., di 22 anni residente in provincia. Il giovane è stato identificato dagli agenti della volante ed è stato segnalato all’autorità giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico.