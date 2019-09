Durante un controllo dei carabinieri di Candelo, è stato fermato un 35enne biellese in via Gramscia Gaglianico, alle 00,30 dell'11 settembre. Sottoposto al test alcolemico l'uomo è risultato positivo con un valore di 1,26. Il 35enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

L'altro caso di ubriachezza è successo a Biella. A.K. N. Di 30 anni è stato sanzionato dalla polizia perché si aggirava a piedi in via Garibaldi in forte stato di ubriachezza.