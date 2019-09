Pollone: Cade nel sottotetto, anziano soccorso da vigili del fuoco e 118

Intervento nel primo pomeriggio di oggi dei vigili del fuoco per un anziano caduto nel sottotetto della sua abitazione di Pollone. Impossibilitato a rialzarsi ma sempre cosciente, l'uomo è stato raggiunto dagli uomini del 115 e calato su di una barella dopo l'utilizzo di tecniche SAF adattate al salvataggio. Trasportato in ospedale dai sanitari del 118, non si sono conoscono al momento le sue condizioni di salute.