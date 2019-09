Cossato: Si ribalta con l'auto all'uscita della superstrada

Non sono ancora chiare le cause dell'incidente avvenuto ieri sera, 11 settembre, all'uscita della superstrada di Cossato. Un uomo ha perso il controllo della sua auto finendo per ribaltarsi. Il conducente, che al momento non avrebbe riportato gravi ferite, è stato estratto dall'abitacolo grazie alle manovre dei Vigili del fuoco di Biella e di Cossato intervenuti sul posto. Con loro anche i sanitari del 118 e i carabinieri.