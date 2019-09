Biella: giovane ubriaco in piena notte sferra un calcio alla serranda del negozio. Scatta la doppia denuncia

Alla fine si è beccato una doppia denuncia oltre a una sanzione e segnalazione all’autorità giudiziaria. Si tratta di A.E.F., di 19 anni che all’una di notte del 7 settembre, in evidente stato di ubriachezza, durante una passeggiata in via Italia in compagnia di alcuni amici, ha sferrato un potente calcio alla saracinesca di un negozio, svegliando il vicinato.

Gli agenti della squadra volante intervenuti nel centro cittadino sono stato insultati dal giovane. Il 19enne è stato così denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e disturbo al riposo delle persone. Inoltre è stato sanzionato e segnalato all’autorità giudiziaria per ubriachezza.