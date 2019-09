Domenica si raccontano le foto, le storie, il cibo e i personaggi di Sagliano Micca

La pro loco e il comune di Sagliano Micca, all’interno di Sinergie Museali, organizzano una giornata in cui l'arte, il divertimento, la storia e i racconti si uniscono per far conoscere il caratteristico paese della Valle Cervo. Le foto della bellissima giornata di sport del luglio scorso, con il Giro Rosa, si incontrano con la Sagliano del primo '900 dove si stagliano le vecchie fabbriche, i primi venti di anarchia e il desiderio di andare verso il futuro. “Il monumento a Pietro Micca, così particolare, la casa Museo dedicata all'eroe, le nostre chiese con le loro opere d'arte ci accompagneranno – spiegano gli organizzatori - in una passeggiata che si rivelerà piena di sorprese”.

Il programma della giornata prevede: alle 10.30 inaugurazione della mostra fotografica dal titolo “Il Giro in Rosa, immagini di una giornata di festa”, con saluto delle autorità e aperitivo offerto dalla pro loco locale al comune di Sagliano. Nel primo pomeriggio, ritrovo alle 14.30 in Piazza Pietro Micca per la passeggiata culturale tra le vie e i sentieri del paese; a seguire, conferenza al comune (ore 16.30), sulla vita di un loro concittadino, tenuta da Luca Forgnone con degustazione finale di prodotti locali. Per i bambini, sarà possibile usufruire dell'animazione a loro dedicata nel parco giochi della piazza, dalle 14.30 alle 17.30, in collaborazione con l'oratorio, con offerta finale della merenda.