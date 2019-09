Al raduno delle Vele d'Imperia anche la Lega Navale di Biella

Alle regate del raduno delle Vele d'Imperia, salendo sul terzo gradino del podio di categoria, si sono distinti i regatanti, soci dalla LNI, Mario Janno e Franco Dani, su MISS K. Sono stati incoraggiati da una ventina di soci della LNI sezione di Biella recatisi appositamente con tre imbarcazioni messe a disposizione dai soci armatori per seguire in mare le varie prove, sotto la guida del nuovo presidente Philippe Rousseau. “Un ringraziamento particolare – spiegano - va a tutti i partecipanti per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrato durante questo week end di festa”.