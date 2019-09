Consegnati agli alunni di Borriana i diari scolastici

Anche quest’anno l’istituto comprensivo di Gaglianico ha aderito al Progetto “Inalpi per i più piccoli “. E per l'occasione, l'istituto di Borriana è stato omaggiato di una fornitura omaggio del diario scolastico. A Borriana, anche con la presenza del vicesindaco Silvia Pezzana, sono stati la consegnati ad ogni bambino. “Un piccolo dono per augurare a tutti un anno scolastico ricco di tante occasioni di apprendimento – spiega - Buona scuola a voi”.