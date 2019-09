Cerrione: A breve i cantieri sulle strade, lavori per 50mila euro

Sono terminati nei giorni scorsi i sopralluoghi per avviare i lavori relativi alla manutenzione straordinaria di strade, piazze e marciapiedi a Cerrione. L'intervento ammonta a 50mila euro, previsti nella variazione di bilancio approvata durante il consiglio comunale del 22 luglio. In particolare, verranno eseguiti nuovi attraversamenti pedonali in via Adua all'incrocio con via don Ferraris e verranno installati nuovi cartelli di segnaletica verticale.

Saranno poi ripristinate e sostituite le protezioni in legno nelle vie Libertà, Cortazza e Stazione. Infine, verrà messo in sicurezza il tratto pedonale tra via Monte Bianco e via Adua. Il piano è stato consegnato agli uffici competenti per la procedura. Inoltre, è previsto l'acquisto di nuove telecamere con la possibilità di lettura delle targhe, per verificare assicurazione e collaudo dei veicoli in transito.