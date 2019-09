La provincia di Biella vende il parco auto e motocarri. Due Fiat Panda 4x4 e un Kangoo a zero euro

Sono stati messi in vendita 11 mezzi di proprietà della provincia di Biella. La presente procedura di vendita non presenta una base d’asta ed è quindi ad offerta libera, ma l’Ente si riserva di non aggiudicare in caso di offerte economiche non congrue.Gli interventi di cui i mezzi eventualmente necessitano e le spese del passaggio di proprietà sono a totale carico dell’acquirente. Vista la necessità di alcuni specifici interventi di ripristino sui mezzi di cui ai numeri 1, 2 e 3, in caso di mancanza di offerte economiche, la loro cessione potrà tuttavia avvenire anche senza contropartita economica, fermo restando che ogni onere correlato al passaggio di proprietà e varie sarà sempre a totale carico dell’acquirente (condizione minima).

Si tratta di 5 Fiat Panda 4x4, 1 Renault Kangoo, 2 Fiat Punto e 3 Piaggio Porter. I mezzi posteggiati presso il Centro manutentivo di Cossato potranno essere visionati i giorni giovedì 19 settembre 2019 e martedì 24 settembre 2019 dalle 8,30 alle 11,30 e dalle 14 alle 16,30 mentre per i mezzi che si trovano presso la sede provinciale, sempre i giorni 19 e 24 settembre 2019, ma con orario dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30. Per ulteriori specifiche è a disposizione il Servizio di Economato, referente Sig.ra Elisabetta Bonola (015-8480867/611). Ogni ditta interessata potrà far pervenire la propria offerta all’Ufficio Protocollo della Provincia di Biella, Via Q. Sella, 12 – 13900 Biella, entro e non oltre le 12 del 30 settembre 2019.

.