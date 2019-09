30 allievi di Sagliano a lezione di inglese all'English September Camp

Nei giorni scorsi, dal 2 al 6 settembre, si è svolta la terza edizione dell’English September Camp, una settimana di attività in lingua inglese a cui hanno partecipato circa una trentina di allievi della Scuola Primaria di Sagliano Micca, organizzato dall’amministrazione comunale e gestito dalla Cooperativa Tantiintenti di Biella.

Grazie agli animatori Nicole, Luca, Manuela e Umi, i bambini hanno potuto apprendere le basi della lingua inglese attraverso giochi, laboratori, attività, fino a scoprire le emozioni di ognuno di loro. “Come amministrazione comunale – spiegano - crediamo fortemente in questo progetto poiché, oggi più che mai, in un mondo globalizzato e connesso, non si può prescindere dalla conoscenza della lingua inglese fin dalla tenera età. Per questo il campus è stato in gran parte finanziato dal comune, così da permettere un costo inferiore per le famiglie. Un gesto molto apprezzato vista la numerosa partecipazione di iscritti”.