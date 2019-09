Parte la nuova stagione del Caffè del Benessere

Con il mese di settembre riprendono le attività di Anzitutto con l'ormai collaudato "Caffè del Benessere" e con una riedizione aggiornata del corso per famigliari (ma non solo) di anziani non autosufficienti "Migliora la tua assistenza". Visto questo doppio impegno non è stato possibile realizzare il Caffè del Benessere in due sedi e quindi si attiverà solo a Cossila, mentre per quello presso il Circolo "Su Nuraghe" si valuterà in seguito. Per quanto attiene al Corso per i caregiver (chi assiste persone non autosufficienti) si tratta di 6 incontri che si terranno con cadenza quindicinale presso la "Casa dei Popoli e delle Culture" di Via Novara 4, Biella.

Entrambe le iniziative sono aperte a tutti e gratuite, I Caffè del Benessere che si svolgeranno a Cossila presso la sala proiezioni del nuovo Oratorio dalle 15 alle 17 : Giovedì 26 Settembre "Cosa cambia con la legge sul fine vita" - dr. Carlo Peruselli; Giovedì 24 Ottobre "Attività fisica - Come farla e come misurarla" . Alberto Coda - Tarcisio Fresia;

Giovedì 21 Novembre "L'anziano e i farmaci" - dr. Bernardino Debernardi;

Giovedì 12 Dicembre "Reperire informazioni veritiere in Sanità" - Leonardo Jon Scotta - Roberta Maoret

Informazioni presso: 3Bi - Biblioteca Biomedica Biellese tel. 015/15153132 - ANZITUTTO 346 1856912

Il Corso per Caregiver "Migliora la tua assistenza" presso la "Casa dei Popoli e delle Culture" di Via Novara 4 dalle 17.30 alle 19.30:

Martedì 24 Settembre "Invecchiamento fisico e cognitivo" dr. Bernardino Debernardi - FAP ACLI

Martedì 8 Ottobre "Alimentazione nell'anziano" dr. Bernardino Debernardi

Martedì 22 Ottobre "Vivo con una persona affetta da demenza" Nadia Bonino Martedì 5 Novembre "Dipendenze nelle attività della vita quotidiana" Enrica Borrione

Martedì 19 Novembre "Assistere l'anziano con deficit motori" Romina Tallia

Martedì 26 Novembre "Aiuti a domicilio" Giada Molinaroli - Diana Cinguino

Informazioni presso: 3Bi - Biblioteca Biomedica Biellese tel. 015/15153132 - ANZITUTTO 346 1856912 - FAP ACLI 393 1650902