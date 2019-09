Tor De Geants: Lotta serrata per Pignacchino ancora nono. Cavallo vince il Tor130, Saitta è 21esimo

Tor Des Geants - Dopo la splendida vittoria del vigile del fuoco bergamasco Oliviero Bosatelli, il nostro Paolo Pignacchino è in completa trance agonistica nel tentativo di guadagnare altre posizioni. Incredibile performance del pollonese. Dopo i 9' di sosta a Ollomont il "Pigna" continua a volare sui sentieri valdostani ma dietro lui incalza Patxi Arbizu Andueza a meno di 12'.

i biellesi al Tor Des Geants alle 20 di mercoledì 11 settembre. Paolo Pignacchino 9°, Alessandro Scaglia 76esimo, Nicola Rocchi 83esimo, Andrea Busca 95esimo, Roberto Torelli 140esimo, Rodolfo (Gianni) De Colle 161esimo, Chiara Biondi 175esima, Alberto Ferrero 233esimo, Corrado Mercandino 236esimo, Silvio Ogliaro 275esimo, Maurizio Ferraris 281esimo, Samuel Faella 456esimo, Luca Pizzamiglio 457esimo, Luca Nicolina 472esimo, Enrico Correale 510esimo, Giovanni Mozzone 514esimo,Alberto Busca 574esimo, Rosalba Brera Molinaro 593esima, Mauro Cagliano 599esimo, Paolo Perona 684esimo. Ritirati: Nicola Macchetto a Valtournenche dopo 3g 6h23'05'' di gara.

Tor 130 Vittoria a mani basse per Giuliano Cavallo. In casa nostra bene Saitta 21esimo. Le prime parole del vincitore Giuliani Cavallo: "È stata dura", ha detto con la voce rotta dall’emozione. "Non sapevo se ce l’avrei fatta, ho saltato anche le ferie per prepararmi, togliendo del tempo alla mia famiglia, anche perché ho avuto un infortunio a giugno e ho potuto allenarmi solo in bicicletta. Volevo arrivare, potevo spingere anche di più, ma ho imparato dall’errore commesso lo scorso anno, quando ero partito troppo forte. Spiace per i ritiri degli altri, io oggi in discesa andavo veramente forte".

Ecco i 16 biellesi - Gianfranco Saitta 21esimo, Alberto Costa 110esimo, Santino Milici 122esimo, Riccardo Eulogio 140esimo, Ivan Valcauda 171esimo, Andrea Rossetti 218esimo, Valeria Cavallo 226esima, Giuseppe Pezzica 249esimo, Marco Bogino 263esimo, Matteo Bergantin 299esimo. Ritirati Massimiliano Canova a Oyace dopo 17h30'28'' di gara, Davide Pella a Valtournenche dopo 10h00'16'' cosi come Uwe Eichert dopo 10h39'54''.