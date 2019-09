La bonprix Bfb parte con il piede giusto. Nell'amichevole batte Vercelli in trasferta

A Vercelli prima sgambata che dà il via al ciclo di amichevoli per la squadra di Serie C del Basket Femminile. Dopo due settimane di duri allenamenti, coach Marco Cardano ha avere un assaggio della sua nuova squadra. I carichi di lavoro non hanno permesso di giocare con continuità e scioltezza, ma sicuramente le indicazioni sono state positive, al di là della vittoria con il punteggio da preseason di 39 a 34.

È soddisfatto il coach biellese ''Benissimo per tre quarti, poi siamo crollati nell'ultimo -commenta- ma ci sta. Ottimi segnali, le ragazze hanno dimostrato di assimilare ciò che stiamo facendo. C'è ancora tanto da lavorare, ma si può fare bene grazie alla disponibilità delle ragazze''. Non sono entrate Tombolato, reduce da problemi alla caviglia, Trucano che deve recuperare dalla frattura estiva al polso, e Di Nubila, il cui recupero dall'incidente stradale di oltre un anno fa pare far allungare i tempi.

Sabato prossimo un'altra amichevole, questa volta a Nole in cui dovrebbero prendere parte anche atlete del settore giovanile.. Ci sarà spazio ancora per un'altra amichevole e poi sarà campionato. Nel frattempo anche coach Cardano, con lo staff e la dirigenza, sta lavorando per lanciare il centro minibasket solo femminile.