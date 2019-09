La beneficenza fa tappa a Salussola con la Corri alla Carrubi

Correre, camminare e fare beneficenza, sono attività che fanno bene al cuore in tutti i sensi. Domenica a Salussola, presso il Centro di Soggiorno Agricolo Mario e Marie Gianinetto (Cascina Carrubi) si svolgerà la 6 edizione della “Corri alla Carrubi” gara non competitiva UISP di 7 km e camminata ludico motoria di 3,5 km. Organizzata da Winter Brich Valdengo con la collaborazione della UISP ed il patrocinio del comune di Salussola. Il ritrovo è fissato alle 8.30 presso la serra di Cascina Carrubi per le iscrizioni, la partenza è fissata per le 9.45.

L'iscrizione per la corsa è di minimo 7 euro, per la camminata minimo 5 euro. Verrà assegnato il secondo Memorial Adino Zilvetti e Marco Santo alla Società sportiva con più iscritti. Ricco il montepremi che sarà ad estrazione grazie al grande numero di partner della Manifestazione: Lauretana, Riso Guerrini, GraziolaSport, De Mori, Biella Scarpe Con Te, Conad Candelo, Bottega Verde, Natural Boom, Gabba salumi, Gioielleria Rodighiero, Cantine della Serra, Menabrea. Il ricavato sarà completamente devoluto alle attività dell'ANFFAS Biellese onlus che, da oltre 50 anni nel Biellese, si prende cura e carico delle persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie.