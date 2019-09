Giovedì sera appuntamento a Pollone con il trofeo Jean Marc Mosca

Si svolgerà, nelle giornate di giovedì 12 settembre e sabato 14 settembre, il trofeo Jean Marc Mosca organizzato dal GSA Pollone, associazione sportiva dilettantistica specializzata in corsa in montagna. Il trofeo Jean Marc Mosca è un memorial, giunto alla 20° edizione, nato in ricordo dell'amico del GSA Pollone prematuramente scomparso. Si svolge in due giornate di settembre: la prima comprende una corsa/ passeggiata serale non competitiva di 5 km lungo le vie del paese di Pollone ed è rivolta principalmente ad adulti (i minorenni possono partecipare se accompagnati); mentre la seconda giornata prevede un Mini Giro aperto ai bambini e ragazzi da 0 a 14 anni che si contendono le piazze d’onore in un circuito allestito all’ingresso del Parco della Burcina di Pollone.

TROFEO JEAN MARC MOSCA Giovedì 12 settembre 2019 Corsa/Passeggiata ludico motoria per le vie di Pollone. Ritrovo: ore 18 Palazzo Municipale, Pollone Partenza: ore 19,30 Seguirà pasta party all’oratorio di Pollone partecipazione alla passeggiata + pasta party: 7 euro Solo partecipazione alla passeggiata: 5 euro Solo pasta party: 5 euro

MINIGIRO

Sabato 14 settembre 2019 corsa per bambini e ragazzi dai 0 ai 14 anni Ritrovo: ore 14,30 piazza S. Rocco, Pollone Seguiranno giochi interattivi per tutti i bimbi con ghiotta merenda e premi.

Entrambi gli eventi, che rientrano all’interno della festa patronale di Sant’Eusebio, sono patrocinati dal Comune di Pollone, in collaborazione con la Pro Loco di Pollone e il Gruppo ANA di Pollone. E’ possibile ottimizzare l’iscrizione alle gare scaricando il modulo dal sito www.gsapollone.it oppure direttamente il giorno dell’evento Per informazioni scrivere a info@gsapollone.it oppure tel. 335.5270314.