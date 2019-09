Edilnol, il derby con Casale è tuo. Al BiellaForum finisce 83-75 - Le Pagelle - VIDEO

Edilnol porta a casa la prima gioia ufficiale della stagione, in Supercoppa, riscattando per certi versi, la sconfitta di Torino. Al BiellaForum finisce 83-75. Vittoria cercata e voluta anche se a tratti i rossoblù appaiono distratti. Ma siamo solo all'11 settembre ovvero poche settimane di preparazione soprattutto tanto fisica. La vittoria fa morale anche se "non ancora abbiamo giocato come vogliamo noi" dice ai nostri microfoni nell'intervista Federico Masssone. Un derby per trovare gli schemi, la condizione. Partite di Supercoppa, match che servono sicuramente a rodare gli ingranaggi ad assemblare il gruppo. Ma in tutto questo sicuramente un giocatore ci è maggiormente piaciuto. Ha il numero 22 sulla schiena della canotta rossa: Federico Massone. I suoi movimenti essenziali e la sua precisione al tiro ci sembrano molto confortanti per il campionato. Sicuramente in questa partita "estiva" uno dei migliori, dopo Bortolani, match il suo veramente buono. Per il resto una Biella, a questo punto, difficile da valutare ma nel complessivo una squadra con un buon potenziale. Male nel terzo quarto al rientro dagli spogliatoi quando gli ospiti impattano sul 54 piazzando un break di 19-10 con l'Edilnol in balia dei rossoblu casalesi. Ultima frazione con Biella più reattiva e un Massone e un Bortolani in più. Il play prende in mano la squadra e piazza prima una tripla del sorpasso poi un assist a Polite Jr. per il +6. E la tripla successiva chiude di fatto i conti rispedendo al mittente la Casale rossoblù. Al BiellaForum finisce

Edilnol Biella-Casale 83-75

Parziali: 20-17, 24-18, 12-21, 27-19

Tabellini

Biella: Omogbo* 1418, Massone 10, Bortolani* 18, Deangeli, Donzelli* 9, Bertetti 1, Pollone 5, Polite jr* 8, Blair ne, Bassi ne, Barbante, Saccaggi* 14.

Casale: Avonto, Valentini, Cesana, Sirchia, Denegri, Battistini, Martinoni, Giombini, Sims, Roberts, Camara, Cappelletti.

Le pagelle

Saccaggi 6 Primi 5' discreti ma pesano i 2 falli. Il resto arriverà anche se la sua presenza in campo è sempre fondamentale. La tripla finale regala la gioia ai tifosi.

Polite jr 6 Sicuramente meglio di Torino ma anche questa sera fatica a trovare la posizione. Benino nell'ultima frazione.

Omogbo 6 Rivedibili gli appoggi a canestro ma buona esplosività sotto le plance. Per certi versi ricorda il compagno di squadra Lombardi, da giovane.

Bortolani 7 I suoi canestri a inizio seconda frazione riscaldano i tifosi. Poi timbra presente e si vede eccome. Il migliore rossoblù questa sera.

Donzelli 6,5 Parte forte poi trova un buon Sims che lo frena.

Bertetti s.v.

Pollone 6 E' sempre un piacere vedere sul parquet un giocatore della "cantera". Bravo Pollo continua così.

Deangeli ne

Massone 6,5 Sicuramente buoni spunti. La classe è indiscussa. Grande tripla sul finale di match con la squadra sotto di un punto. Avanti così.

Barbante 5,5 Ancora molto da lavorare ma si è tolto la voglia con 8' di presenza in un derby come contro Casale.

Blair ne

Bassi ne