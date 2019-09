A Cavaglià vanno in scena i Giochi senza Frontiere della Croce Rossa

Sono in arrivo i Giochi senza Frontiere della Croce Rossa Italiana. Domenica 15 settembre, al campo sportivo di Cavaglià (via Moriondo 3), si terrà la prima edizione della manifestazione sportiva, organizzata dal comitato locale della Cri. A partire dalle 14.30, l'entrata è libera. Si preannuncia un pomeriggio intenso, ricco di attività, all'insegna del divertimento e della sana competizione: 9 squadre, infatti, provenienti da tutto il Piemonte, si affronteranno in un'avvicente sfida a tema Croce Rossa.