Viverone: Al centro di documentazione del lago arriva Costruisci la tua palafitta

Uno speciale laboratorio didattico per bambini dai 7 agli 11 anni sullo "sfondo" della storia lacustre del paese del basso biellese: su questo si concentra il prossimo evento organizzato dal Centro di Documentazione del Lago di Viverone, in programma in due tappe per il 15 e il 22 settembre.

Il sito di via Umberto I 167 proporrà l'iniziativa intitolata Costruisci la tua palafitta, che prevede, oltre al workshop per i più piccoli, anche una visita guidata al presidio, in un viaggio teorico e pratico con le nostre operatrici alla scoperta della civiltà palafitticola di Viverone. L'appuntamento - ad ingresso gratuito - sarà suddiviso in due turni: il primo alle 15, il secondo alle 17.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare ai numeri 338.7612637 - 345.6300756.