"Piero Crida. Arte e Mestiere", l'inedita mostra prende forma allo Spazio Cultura

Una mostra davvero insolita e soprattutto inedita quella che verrà inaugurata giovedì 12 settembre alle 18 nello Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Si tratta di "Piero Crida. Arte e Mestiere": grazie alla sinergia messa in atto tra il DocBi - Centro Studi Biellesi e Palazzo Gromo Losa Srl, viene presentato un allestimento che non comprende soltanto l'attività artistica di Piero Crida, acquerellista noto per la raffinata esecuzione delle sue opere da sempre apprezzate per "quella purezza estetica che colpisce producendo subitanee emozioni" come scrive il Lama Paljin Tulku Rinpoce, ma anche i suoi lavori, il suo mestiere, di grafico e designer.

Tale attività è stata espressa ai massimi livelli in ambito nazionale, avendo lavorato, fin dagli anni Settanta, per "firme" quali Cosmopolitan, Etro, Missoni, Franco Maria Ricci, Pomellato, Rusconi editore (con la grafica della copertina del "Signore degli Anelli"), Gioielleria Sicard, Vogue, Zegna, ecc. “Dove finisce il mestiere e inizia l’arte? – si chiede Franco Ferraris, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e di Palazzo Gromo Losa Srl – Domanda affascinante, come è affascinante che a porla, con il titolo di questa sua mostra, sia uno dei più interessanti artisti biellesi, Piero Crida. Grazie all’iniziativa del DocBi, che propone questa sua personale, è oggi dunque possibile avvicinarsi e comprendere meglio l'artista. Sono particolarmente felice che questo progetto veda la luce nell’anno della candidatura di Biella “Città creativa Unesco 2019” a testimonianza che arte e mestiere sono per noi biellesi fortunati sinonimi. Inoltre il luogo in cui è allestita la mostra, Spazio Cultura, quest'anno compie 10 anni”.

“Non è stato facile convincere Piero Crida ad allestire questa mostra – dichiara Giovanni Vachino, Presidente Onorario del DocBi – Contrariamente alla maggior parte dei suoi colleghi, lui preferisce celarsi, e in qualche caso addirittura negarsi. E dire che la sua Arte - come recita il titolo della mostra - è anche Mestiere e il mestiere, almeno quello, andrebbe svelato, promosso, fatto conoscere”. Quasi una rivelazione, quindi, questo allestimento che presenta un’antologia, sintetica, dei suoi lavori e delle sue competenze. “Un artista celato – prosegue Vachino – anche a seguito della sua scelta, protratta per decenni, di trascorrere il periodo invernale a Ceylon (ancor prima che diventasse Sri Lanka) e di tornare nel Biellese, o meglio nel suo eremo in quel di Graglia nella tarda primavera per ripartire alla fine dell’autunno”.

La sua abitazione, il suo atelier, è infatti l’ambiente ideale per comprendere meglio i suoi lavori: vi sono collocati infiniti reperti, acquisiti nei viaggi in giro per il mondo, oppure scoperti nei mercati antiquari, che costituiscono una wunderkammer ricca di ogni genere di oggetti accumunati dalla loro particolare qualità, alcuni dei quali ritroverete raffigurati nei suoi acquerelli. Lo scopo della mostra è quindi quello di presentare l’Arte e il Mestiere di Piero Crida con un allestimento che propone una sintesi antologica dei suoi lavori. La mostra si compone di oltre quaranta elaborati comprendenti anche numerosi acquerelli, alcuni inediti, oltre a quelli acquisiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per la prima volta esposti al pubblico. Sarà disponibile un catalogo, edito dal DocBi, che potrà essere acquistato a prezzo scontato in occasione della mostra.

La mostra resterà aperta fino al 3 novembre con il seguente orario: lunedì – venerdì: 10.30 – 12.30 | 16.00 – 17.30 domenica: 16.00 – 19.00 1° novembre: 16.00 – 19.00.

L'ingresso è libero.