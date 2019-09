Domenica passeggiata con l'autore Fabio Girelli a Miagliano

Nuovi appuntamenti con Wool Experience al Lanificio Botto di Miagliano. Domenica 15 settembre, dalle 14.50, visita guidata e incontro con Fabio Girelli. Alle 16.30 ritorna la Passeggiata con l’autore, tra il Lanificio e la roggia, con “La pelle del lupo” dello scrittore noir Fabio Girelli, biellese residente a Torino, tra i fondatori del collettivo Torinoir, considerato una nuova promessa del genere in Italia.

Questo con Girelli sarà l’unico appuntamento nella nostra provincia che lo vedrà in compagnia di due attori torinesi Laura Righi e Gian Carlo Barbero, che ci accompagneranno a conoscere il vicequestore Andrea Castelli, protagonista del romanzo. Lo scenario in cui La pelle del lupo si snoda parte da un platano in pieno centro a Torino dove una pelle di camoscio viene gettata e si sviluppa nella provincia torinese, anche in quella di Biella, per arrivare fino al Vaticano.

Il vicequestore seguirà le tracce di alcune macabre messinscene, con una serie di cadaveri mutilati abbandonati nei boschi della collina torinese. Incontrerà un’affascinante fotografa, misteriosa quanto audace e un bestiario medioevale in cui gli uomini si chiamano come gli animali e gli animali hanno sembianze umane. La verità andrà cercata in un’antica leggenda alpina.

Fabio Girelli è nato a Biella nel 1980 ed è laureato in Lettere moderne. Ha pubblicato i thriller Tutto il villaggio lo saprà, Marmellata di rose (Premio Micro-editoria italiana 2014), tradotto e pubblicato anche in Spagna con la catalana Sd Edicions, e L’autore, pubblicato da Golem Editore. Per Piemme sono usciti l’e-book Il bacio della Velata (2017) e il romanzo Il settimo esorcista (2017). È tra i fondatori del collettivo Torinoir. Racconti e poesie sono stati pubblicati in diverse antologie per Lineadaria Editore, Lettere Animate, Golem, Pendragon, Ef edizioni e Robin edizioni.

Prossimo appuntamento al Lanificio Botto con Franco Grosso e Ettore Patriarca il 29 settembre, con i loro libri su sentieri devozionali e percorsi in mountain bike. Informazioni e prenotazioni amicidellalana@gmail.com, 320 0982237