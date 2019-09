A Pray si presenta il catalogo della mostra “La luce del paesaggio”

Tra gli eventi organizzati nell’ambito della mostra dedicata alla riscoperta del pastellista di Castagnea Romolo Ubertalli, nella sua duplice veste di pittore e fotografo, che ha suscitato interesse non soltanto tra gli addetti ai lavori ma che tra i numerosi visitatori che hanno appunto “scoperto” questo artista quasi dimenticato, il DocBi - Centro Studi Biellesi organizza la presentazione del catalogo della mostra, che si terrà domenica 15 settembre alle ore 18 presso la Fabbrica della ruota di Pray (ingresso libero in questa occasione).

Interverranno i curatori della mostra e gli autori: Carlo Bozzalla Pret, Claudia Converso, Danilo Craveia, Alessandra Montanera e Giovanni Vachino, che si sono dedicati allo studio del fondo Ubertalli e delle opere da lui realizzate, analizzandone la produzione artistica sia pittorica sia fotografica. L'attività artistica di Romolo Ubertalli (1871-1928), che iniziò come autodidatta, venne perfezionata all'Accademia Albertina di Torino sotto la guida di Carlo Follini e in seguito di Andrea Tavernier.

Ubertalli ottenne, tra Otto e Novecento, precoci riconoscimenti tanto da essere considerato uno dei più valenti giovani artisti piemontesi. Dopo un lungo periodo di oblio successivo alla sua scomparsa nel 1928, solo recentemente questo artista è stato "riscoperto" grazie alla segnalazione pubblicata nel Bollettino DocBi "Studi e ricerche sulla fotografia nel Biellese" del 2014, che presentava Romolo Ubertalli come pittore e fotografo evidenziando peraltro l'opportunità di un successivo approfondimento che oggi trova riscontro in questo allestimento. In occasione della presentazione, il catalogo potrà essere acquistato a prezzo scontato. A seguire aperitivo a cura di Sapori Biellesi. La mostra è aperta fino al 13 ottobre tutte le domeniche dalle 14:30 alle 18:30.