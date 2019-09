Dal Nord Ovest - Tamponamento tra auto, lunghe code in autostrada

Tangenziale di Torino ovest bloccata, poco prima dell'uscita di corso Francia per Rivoli, per un tamponamento tra veicoli. Intorno alle 8 di questa mattina si è verificato un incidente che ha coinvolto cinque mezzi che procedevano in direzione sud verso Savona.

Attualmente nella zona si registrano lunghe code: dopo la chiusura iniziale al traffico di tutte e tre le corsie, ne è stata riaperta una. Data l'ora di punta per le persone che si stanno recando al lavoro, sulla Tangenziale si registrano lunghi incolonnamenti di auto e camion, Sul posto la Polizia Autostradale: nel sinistro si registra un ferito.