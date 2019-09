Dal Nord Ovest - Si ribalta con il camion sulla SP3

Intorno alle 11,40 di questa mattina, 11 settembre, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris (Comando di Vercelli) è intervenuta sulla SP3 tra Tronzano e Bianzè per un incidente stradale che ha visto un camion ribaltato. Il conducente è uscito autonomamente dall'abitacolo del veicolo e, per precauzione, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Gli uomini del 115, invece, hanno messo in sicurezza il mezzo. Sul posto anche i Carabinieri.