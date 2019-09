Dal nord ovest: Allarme bomba a Vicolungo. Nella scatola sospetta erano contenuti solo alcuni fuochi d’artificio

Domenica sera all’outlet di Vicolungo una guardia giurata durante il normale servizio di vigilanza notturna, notava una scatola sospetta posizionata nei pressi di uno sportello bancomat. All’interno della scatola un congegno che pareva essere ordigno esplosivo. Il vigilante avvertiva subito i carabinieri che circoscrivevano l’area e piantonavano la zona per tutta la notte per garantire che nessuno si avvicinasse. Lunedì mattina sono arrivati sul posto da Torino gli artificieri dell’Arma che riscontravano che nella scatola erano contenuti alcuni fuochi d’artificio. Sono in corso indagini per capire se l’episodia è derubricabile ad uno scherzo di cattivo gusto oppure se ci sia dell’altro