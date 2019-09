Una foto di Dario Ferrarese negli anni 60 in servizio nell'Arma

Famigliari, conoscenti e uomini dell'Arma si stringono nel cordoglio per la perdita di Dario Ferrarese, 82 anni, scomparso dopo la malattia che lo ha vinto. Molto conosciuto e stimato Dario, Carabiniere effettivo per 6 anni, era stato Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Valle Mosso per 15 anni a partire dal 2001.

Il funerale verrà celebrato domani, 12 settembre alle 14.30, nella Chiesa parrocchiale di Crocemosso.