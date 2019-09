Camion perde il carico, tangenziale sud chiusa per pulizia strade. Domani mattina due ore di stop alle circolazione

Strada sporche di sacchetti in plastica e veline in corso San Maurizio a Biella (SP 232), tra la rotonda di Ponderano - Maghettone e le due gallerie successive. Il fatto è dovuto alla perdita di una parte di carico di un camion, nella mattinata di oggi 11 settembre.

"Lungo tutta la corsia sud di corso San Maurizio si nota un'incredibile quantità di materiale plastificato -commenta il presidente di Seab Claudio Marampon-. Domani, in accordo con la provincia di Biella, verrà chiusa la strada per due ore al fine di permettere alla spazzatrice di operare in sicurezza".

Infatti è già stata emessa l'ordinanza da parte dell'ente che precisa la "sospensione temporanea del transito nelle gallerie della SP 338 variante tangenziale sud nel comune di Biella". Indicativamente dalle 9 alle 11 verrà chiuso il tratto di strada che comprende le due gallerie, con inizio alla rotatoria di Ponderano, in entrata a Biella. "Difficile risalire agli autori -chiosa il presidente-; per la tipologia del materiale si tratta dello stesso prodotto ma non di Seab". Automobilisti avvisati quindi per il possibile disagio.