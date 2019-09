Gaglianico, partito il nuovo anno scolastico nelle scuole rimodernate

Anche a Gaglianico sono iniziate le lezioni e come ogni anno il sindaco Paolo Maggia, accompagnato dal consigliere delegato Marianna Brocco, ha portato i saluti dell’amministrazione comunale facendo i migliori auguri di buon anno scolastico ad alunni ed insegnanti. Quest’anno la visita è coincisa con la verifica dei lavori svolti per rendere più funzionali le scuole del paese; gli alunni hanno potuto accedere in aule rimodernate e tinteggiate di fresco e, per l’occasione, sono stati distribuiti i nuovi diari forniti dall'Istituto Comprensivo.