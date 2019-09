Rifiuti a Biella, la proposta di Pizzi: “Microcamere in città contro l'inciviltà”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Rilancio la proposta: microcamere in città sulle campane del vetro e sui contenitori per il recupero degli abiti usati contro l'inciviltà. Alcune immagini in giorni diversi in via Coda a Chiavazza (oramai divenuta una discarica a cielo aperto) e Biella centro dove si nota addirittura un materasso abbandonato accanto alla campana.

L'Unesco e la Città della Moda possono attendere al di là della imbecille creatività. Ricordo a tutti che gli ecocentri non solo sono gratuiti ma se conferisci i rifiuti ingombranti ti premiano con gli ecopunti”.