Cossato: Finiti i lavori alla scuola Parlamento, Moggio: “Lezioni riprendono lunedì. Polemiche? Più grandi del dovuto”

Con due giorni d'anticipo sulla tabella di marcia, sono terminati questa mattina i lavori di manutenzione all'interno della scuola elementare di Parlamento. Ad annunciarlo, lo stesso primo cittadino di Cossato Enrico Moggio: “In questo momento si stanno eseguendo le ultime pulizie per riposizionare al loro posto i banchi e gli arredi. Teoricamente gli alunni potrebbero tornare a scuola anche domani ma, in accordo con il corpo docenti, porteremo a conclusione il programma adottato per questa settimana. Lunedì prossimo, 16 settembre, riprendono le lezioni regolarmente”.

Martedì scorso, l'assessore Colombo aveva incontrato i docenti e la dirigente del plesso scolastico per organizzare i primi 5 giorni di attività scolastiche rivolte agli alunni (e previste lontano dal Parlamento), con conseguente trasporto delle classi a spese del comune (come pure i costi per il pranzo). Domani, rispetto a quanto stabilito in precedenza, tutte le classi si recheranno in gita al Santuario di Oropa. Venerdì, invece, il biennio farà lezione alla parrocchia della Spolina mentre il triennio sarà ospitato alla parrocchia Centro dell'Assunta.

Con la fine dell'intervento all'interno dell'istituto scolastico, termina una settimana da bollino rosso per l'amministrazione Moggio, finita al centro di aspre polemiche sollevate nei giorni scorsi dai genitori degli alunni e dai consiglieri della minoranza di Insieme per Cossato. “Credo che abbia prevalso la miglior soluzione per venire incontro alle richieste delle famiglie, con la soddisfazione dei ragazzi – precisa il sindaco Moggio – Peccato che, dopo aver spiegato ai genitori i motivi dei ritardi, a precisa richiesta, non abbiamo avuto rimostranze dirette se non in seguito sui giornali. Sulle critiche dell'opposizione? Fanno il loro mestiere, sebbene abbiamo strumentalizzato alcune situazioni ingigantendole più del necessario”.