Asinelli di nuovo protagonisti alla Malpenga

Lo scorso anno, gli asinelli Alin e Amilcare sono stati tra i beniamini della manifestazione “Gli orti della Malpenga” e tra poco si replica: Il Rifugio degli Asinelli ONLUS sarà presente, con rappresentanti umani e asinini, alla celebre mostra mercato dedicata all’orto e al frutteto d’autunno che si terrà il 28 e il 29 settembre a La Malpenga (Via Scaglia 2, 13856 Vigliano Biellese), parco e villa storici nelle colline biellesi.

“È un’occasione per far conoscere gli asinelli e le attività che portiamo avanti per loro e per le persone” spiegano dal Rifugio.“Come lo scorso anno, le persone potranno entrare nei recinti e stare con gli asinelli, a loro volta liberi di interagire, osservare e, come già successo lo scorso anno, anche schiacciare un pisolino!”. "Sarà, inoltre, possibile partecipare ai laboratori per bambini, un modo divertente per conoscere meglio l'asino". Non mancherà un banchetto dove poter lasciare una donazione in aiuto agli asinelli o acquistare i gadget, incluso il calendario 2020.

Per informazioni sulla manifestazione è attiva la pagina https://orti.lamalpenga.it