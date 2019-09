30 anni di Pray in Vetrina: un compleanno importante tra buon cibo e tanto divertimento

Manca ancora una festa prima della fine dell’estate. Una festa in un piccolo paesello della Valsessera che però, anno dopo anno grazie alla passione e collaborazione, porta sempre più ospiti nei suoi confini. Si parla di una e una sola festa: Pray in Vetrina 2019. Quest’anno la manifestazione, organizzata dai ragazzi della pro loco, raggiunge poi un traguardo speciale: sfonda il muro degli Enta. 30 anni di Pray in Vetrina che il giovane neo eletto presidente della pro loco, Michael Jungton, e la sua giovane ciurma non vogliono far passare inosservato.

“Tante novità aspettano i curiosi a Pray quest’anno – spiega Michael Jungton -, ma senza voltare le spalle alla tradizione. Tanti appuntamenti fissi verranno riproposti, ma soprattutto l’attenzione e la ricerca di qualità nella cucina rimangono un fiore all’occhiello delle 4 serata di festa”. Durante le date una giuria selezionata avrà il compito di selezionare, tra le vie del paese, i vincitori dei tradizionali concorsi: Vetrina più bella e Miglior addobbo. I vincitori verranno premiati la sera di lunedì 16 settembre al salone Polivalente.

Michael, Alessandra, Alessia, Andrea, Barbara, Raffaella, Lara, Salvatore, Gilda ed Eliane invitano a partecipare numerosi. Per festeggiare il 30° anniversario di PRAY IN VETRINA promettono poi un gran finale degno, con i consueti e spettacolari fuochi d'artificio.

La festa sarà dal 13 al 16 settembre tra le vie del paese. Alle 16,30 di venerdì inizierà ufficialmente la festa con l’apertura del luna park. Dalle 19 stand gastronomico al mercato coperto ma non solo, verrà anche aperta la ricercata ristoriazione “Sapori in Tavola” con paste fresche ripiene e prodotte a mano per la 9° Sagra dell’Agnolotto. Dopo cena, dalle 21,30, musica e soprattutto divertimento con i comici più famisi d’italia: i Comedy Ring. Il gruppo si è esibito anche in televisione come a Zelig, Colorado, Camera Cafè ecc.

La festa riprende sabato pomeriggio alle 15, con il Torneo di Calcio FC Valsessera Categoria pulcini. Alle 18 c’è l’apertura della serata con i consueti stand gastronomici e ristorazione, con le specialità del sabato, al mercato coperto. In piazza Vittime di Bologna sarà poi esposta l’Expo Auto Tuning con auto elaborate e personalizzate. Alle 21 invece, al polivalente e palco esterno, si esibiranno i Time Travel: con uno spettacolo unico per regalare divertimento e un viaggio in 50 anni di musica. In contemporanea, ma sul palco esterno di Piazza Lora Totino, ci saranno invece gli Echo the Group.

Domenica 15 Pray in Vetrina apre presto. Alle 7 via B. Sella sarà isola pedonale per l’apertura alle 9 dei mercatini. Sempre alle 9 al Polivalente ci sarò la Messa. Alle 10 apertura ristorazione al mercato e partenza della Cicloturistica per adulti e bambini. Sempre alle 10 arriva le Camminata a 6 zampe al Parco Bau di Pray. Durante la passeggiata nelle aree verdi del paese saranno presenti Educatori Cinofili del Centro Jollylandia di Roasio. Dalle 10,30 alle 18 arte di strada con due ragazzi di Bergamo che disegneranno opere pittoriche a gessetto.

Dopo pranzo, verso le 14,30 in piazza Vittime di Bologna si potrà assistere all’esposizione Harley Davidson e Quad mentre in piazza Lora Totino verranno esposti Enduro, auto Tuning e ci sarà la street band itinerante Boca Band. Pomeriggio pieno di eventi per Pray in vetrina: sempre alle 14,30 in piazza Lora Totino si esibirà la scuola “Incontra la danza”. In piazza Vittime di Bologna ci sarà invece lo spettacolo “Danza, Musica e Arte” La tela prende vita. Sempre in piazza ci saranno poi il trucca bimbi e la giocoleria con spettacoli di magia e palloncini insieme a Marick Animazione. In via B. Sella infine appuntamento con il laboratorio dell’Auser con Ecomuseo della Terracotta di Ronco Biellese.

Alle 19 torna a riaprire l’area degli stand gastronomici con le specialità della domenica da non perdere. Alle 21,30, per chiudere la giornata in bellezza, arriva la Rock Band N.A.T.S.

Lunedì 16 settembre, nell’ultima serata dell’anno per Pray in Vetrina, lo stand gastronomico apre come di consueto alle 19. Alle 21 invece ci sarà la serata danzante con Alex in attesa delle 22,30, quando i primi fuochi appariranno in cielo per salutare l’edizione 2019 della festa.