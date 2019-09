In tanti alla passeggiata benefica a favore della chiesetta di Rialmosso

Sabato 7 settembre, nel giorno dedicato a San Grato, gli abitanti e i villeggianti della frazione di Rialmosso, caratteristica frazione di Campiglia Cervo, si sono recati nella bella chiesetta edificata dagli avi in posizione panoramica a mezza costa a circa 20 minuti di cammino dal paese. La tradizione si è rinnovata come ogni anno e la festa è stata particolarmente favorita dal bel tempo, con un gran numero di persone alla Santa Messa. Subito dopo, si è tenuto il vivace incanto, il cui ricavato è stato utilizzato per le spese di manutenzione dell'edificio. A conclusione dell'evento, il pranzo al sacco ammirando lo splendido panorama sulla pianura.