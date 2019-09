Tor Des Geants, marcia trionfale per Bosatelli. Il pollonese Pignacchino in 27esima posizione. Out Moscatello

Che passo!. Continua la marcia pazzesca di Oliviero Bosatelli a Chapoluc questa mattina alle 6,19 dopo 1 giorno 18h19'26'' di gara. L'italiano ha una vantaggio di un'ora circa su Reynolds Galen che "timbra" alle 7,25. Terzo a 1h50'' circa dal "Bosa" è Romanin Olivier a Champoluc alle 8,08 di questa mattina. Sembra proprio una lotta a tre per il podio. Ma se il "Bosa" comanda il Tor Des Geants da oltre 12 ore, in casa biellese insiste la marcia di Paolo Pignacchino. Il pollonese è ormai da tempo attestato sulla 27esima posizione. Anche qui è lotta aperta con altri tre atleti, tutti con pochi secondi di differenza alla Balma, entrati alle 6,44 di oggi. In campo femminile, bene Chiara Biondi 171esima assoluta uscita da Donnas alle 8,50. Purtroppo dobbiamo registrare il ritiro di Giorgio Moscatello ieri sera alle 20,44. Prossimo aggiornamento stasera alle 18.

Ecco la classifica dei biellesi alle 9 di martedì 10 settembre.

Paolo Pignacchino 27esimo, Alessandro Scaglia 68esimo, Nicola Rocchi 101esimo, Nicola Macchetto 110esimo, Andrea Busca 137esimo, Chiara Biondi 166esima, Roberto Torelli 167esimo, Rodolfo (Gianni) De Colle 170esimo, Corrado Mercandino 250esimo, Maurizio Ferraris 281esimo, Silvio Ogliaro 321esimo, Alberto Ferrero 341esimo, Rosalba Brera Molinari 468esima, Alberto Busca 469esimo, Samuel Faella 509esimo, Luca Nicolina 518esimo, Enrico Correale 519esimo, Giovanni Mozzone 594esimo, Mauro Cagliano 709esimo, Paolo Perona 748esimo, Luca Pizzamiglio 734esimo.

Ritirati: Giorgio Moscatello ieri sera alle 21,44 dopo 1 giorno 9h 44'50'' di gara.