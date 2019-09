Pietro Micca Day. Lo sport protagonista ai Giardini Zumaglini FOTO

Sabato 7 settembre si è svolto ai Giardini Zumaglini di Biella il consueto Pietro Micca Day dove tutte le sezioni della Pietro Micca hanno potuto informare i passanti delle attività del nuovo anno sportivo. Ospiti dell’evento due società con cui si collabora da tempo: la Ippon 2 Karate e lo Scacchi Club Valle Mosso che hanno fatto giocare i ragazzi.

Il fitness ha iniziato tutti i suoi corsi: striding, group cycling, pilates, ginnastica dolce, zumba, tonificazione, funzionale, sino al nuovo Spartan training. C’è un corso per tutti. I corsi di ginnastica Artistica sono iniziati lunedì 9 settembre: l’attività è per bambini e bambine a partire dai tre anni di età. Stessa cosa per la ginnastica Ritmica ed estetica, stessa data di inizio. I corsi di ritmica sono dedicati alle bambine a partire dai 3 anni, si utilizzano piccoli attrezzi e per le più grandi si possono fare i corsi di Ginnastica estetica, si lavora in gruppo su una base musicale, senza attrezzi.

In sala scherma si affilano le lame, è uno sport per tutti, dai 5 anni in poi. Mercoledì 18 e mercoledì 25 dalle 17 alle 18 ci sono le prove per i bambini da 5 ai 7 anni. Mercoledì 18, mercoledì 25 e venerdì 20 e 27 dalle 18 alle 20 ci sono le prove per i bambini da 8 ai 12 anni. Gli adulti possono passare dalla palestra per coordinarsi con i tecnici per una prova. Alla piscina Rivetti il nuoto pinnato targato Pietro Micca inizia lunedì 16 settembre: i corsi di acquaticità, nuoto, nuoto pinnato il lunedì, giovedì e sabato dalle 17 alle 18. Gli sport di “montagna” alpina, sport invernali ed escursionismo non si fermano mai con il podismo sempre di corsa. A breve il corso di arrampicata. Il Coro Monte Mucrone si prepara a festeggiare il suo 50° di fondazione con un concerto. Tutte le informazioni si trovano sul sito www.pietromicca.it

Ma gli appuntamenti non terminano qui: sabato 14 settembre dalle 10 alle 19 all’Accademia dello Sport in Corso Pella 19 a Biella ci sarà l’Open Day aperto a tutti. Al mattino è possibile vedere gli atleti agonisti allenarsi, le palestre saranno aperte tutto il giorno per visitare la nostra struttura e per avere informazioni.