Oltre 400 atleti al 2° Triathlon dell’Orso con Ironbiella

Biella si è trasformata con successo, per una giornata, capitale del triathlon giovanile. Ieri, dalle 10 fino alle 18, oltre 400 atleti hanno invaso la città per sfidarsi nella finale del Circuito Nord Ovest del Campionato Kids che ha coinvolto, in quattro tappe, le Regioni di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia.

Il 2° “Triathlon dell’Orso”, evento Fitri, organizzato dall’Ironbiella Triathlon in collaborazione con la InSport che gestisce il centro sportivo “Massimo Rivetti” e con il patrocinio dalla Città di Biella, tramite l’Assessorato allo Sport, rappresentati ieri dalle visite ufficiali del sindaco Claudio Corradino e dal suo vice Giacomo Moscarola, si è confermato evento di livello, grazie anche ad una location molto apprezzata dai partecipanti che hanno nuotato in vasca esterna e occupato il corso 53° Fanteria con una gigante zona cambio.

Campo gara apprezzatissimo che ha ampi margini di crescita in vista dell’edizione 2020, come conferma il presidente dell’IronBiella Triathlon Giuseppe Lanza: «Direi che siamo molto soddisfatti di come si è svolta la manifestazione, abbiamo ricevuto apprezzamenti dai partecipanti e questo ci ripaga di tutto il lavoro svolto dalla nostra squadra organizzatrice. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, dal primo all’ultimo e chi ci ha agevolato nell’organizzazione, Comune e In Sport in primis.

Complimenti agli atleti, il livello di competizione è stato bello da vedere anche per il pubblico, compresa la gara dei ragazzi Special Olympics». Biella ha visto salire sul gradino più alto del podio del Circuito Nord Ovest Costanza Antoniotti che si è brillantemente imposta nella categoria Ragazze, sigillando il successo con il secondo posto di ieri. Più sfortunato Pietro Gardini, che tra i Ragazzi è purtroppo caduto nella frazione in bici, nel mezzo a quelle di nuoto e corsa, giungendo poi 13°, ma salvando il terzo posto finale nel Circuito che poteva essere qualcosa in più con una gara senza intoppi. Ad alzare al cielo il 2° Trofeo dell’Orso in qualità di società partecipante più numerosa è stato il Friesian Team.

I risultati degli atleti dell’IronBiella Triathlon. Cuccioli: Matteo Sorba 23°. Esordienti femminile: 18ª Elisa Gardini, 21ª Silvia Perone. Esordienti maschile: Vittorio Riva 2°, Giacomo Frassati 10°, Enea Menzago 44°. Ragazze femminile: 2ª Costanza Antoniotti, 4ª Marta Angelino, 6ª Miriam Regazzo, 9ª Angelica Sitzia, 15ª Carlotta Freguglia, 16ª Martina Ferrari, 18ª Arianna Chiorboli, 21ª Silvia Calzavara. Ragazzi: 13° Pietro Gardini, 40° Alessandro Chiorboli, 50° Tommaso Ramella Levis, 53° Lorenzo Fon. YAF: 16ª Sohia Calzavara. YAM: 25° Simone Zorio.