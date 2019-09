Manifestazione di FdI a Roma contro il Conte bis, presenti anche molti biellesi

Continuano a levarsi proteste contro il Conte bis. Ieri, durante il dibattito alla Camera dei Deputati sulla fiducia, si è tenuta in Piazza Montecitorio la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia contro la nascita del nuovo esecutivo targato Pd- 5 Stelle.

Presenti anche i militanti e i membri del gruppo biellese, tra cui il consigliere comunale di FdI Livia Caldesi che ha sottolineato: “Mentre nel palazzo si votava la fiducia per un governo che non rappresenta gli italiani, il popolo manifestava la propria sfiducia a questo governo sventolando tanti tricolori, simbolo dell'amore per la propria Patria e della volontà di non farsi calpestare dalle sordide manovre opportuniste di chi ha preso il potere in questo modo".

"Gli italiani negli ultimi due anni hanno dimostrato chiaramente di voler essere governati dalla destra e ci ritroviamo con un governo che mai é stato così di sinistra - analizza - In piazza circa 10000 persone hanno detto no, rivendicando il loro diritto ad esprimersi attraverso il voto. Fratelli d'Italia continuerà a battersi per il diritto degli italiani ad avere un governo che li rappresenti e combatterà ora e sempre contro questi accordi disonorevoli, i tradimenti e l'incoerenza”. Dal palco è intervenuto anche il parlamentare biellese di FdI, Andrea Delmastro.