La minoranza di Pralungo interroga l'amministrazione sulla riscossione dei tributi

Nuovo confronto a distanza tra la minoranza e l'amministrazione comunale di Pralungo. Nei giorni, scorsi, i consiglieri di minoranza (Grazia Prina Cerai, Claudio Bisoglio e Marco Ganni) hanno firmato un'interrogazione inerente i mancati introiti circa la riscossione dei tributi.

“Durante l'ultimo consiglio comunale, da un'analisi del bilancio, sono emersi dati preoccupanti circa l'entità delle somme non riscosse relative ai tributi, tassa rifiuti e tassa sulla casa – commentano – La tendenza dei crediti non riscossi risulta in crescita esponenziale dal 2015 al 2018 e questa, in proiezione futura, rischia di mettere a serio rischio gli equilibri di bilancio: l'unico strumento, utilizzato dagli uffici preposti per tentare di recuperare i crediti spettanti, risulta una singola lettera di sollecito e la trasmissione del ruolo all'ufficio entrate. Uno strumento che si è dimostrato inefficace e poco incisivo”.

Dopo queste considerazioni, il gruppo di minoranza ha interrogato il primo cittadino “per capire se non ritenga preoccupante il fatto che alcuni concittadini non paghino tasse ed imposte sottraendo ingenti risorse economiche al comune. Inoltre, vogliamo conoscere quali analisi siano state fatte e, nel caso, da chi al fine di arginare questo grave fenomeno e utilizzare mezzi di sollecito più frequenti”. “Inoltre vogliamo sapere – proseguono – se sono state fatte opportune valutazioni circa le singoli posizioni debitorie e se siano state individuate eventuali misure di riscossione da adottare caso per caso e se l'amministrazione comunale ritenga di aver utilizzato tutti i mezzi a propria disposizione per combattere questa forma di evasione che diventa, anno dopo anno, più corposa e impoverisce le risorse comunali”.

“Infine – concludono – vogliamo capire se, nel caso della tassa rifiuti, l'eventuale non riscosso venga spalmato sugli altri cittadini per raggiungere la copertura tra spese della raccolta rifiuti ed entrate”.