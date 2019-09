Il coordinatore provinciale Fenoglio (Fi) sul Conte Bis: “Un governo lontano dai biellesi”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Dopo le ultime elezioni europee ,regionali, dove i biellesi si sono fortemente espressi a favore del Presidente Cirio, di Forza Italia, nelle amministrative comunali, a Biella e Cossato, e nei tanti paesi della provincia con liste civiche vicine al centro destra, il segnale dal territorio è quello di percepire lontano il neonato governo Conte-bis.Le già annunciate politiche di apertura all’immaginazione/invasione e assistenzialiste/stataliste sono lontano dalle necessità espresse dai biellesi di sicurezza, riduzione della burocrazia, una fiscalità che sostenga la ripresa vicina ad imprese,artigiani, famiglie. Con la speranza che la parola torni al più presto agli elettori, oltre alle forme di opposizione che si possono manifestare in Parlamento e in piazza non resta che quella dei fatti. Per Forza Italia il centro destra deve essere coeso, ripartendo dai territori che amministra e mettendo in pratica le proprie politiche sia a livello regionale che comunale.E’ stato invece impressionante vedere la capacita’ dì adattamento “camaleontica “ dei 5 stelle di passare da un’ alleanza con la Lega a Liberi e uguali, passando per il PD, nascondendosi dietro a slogan demagogici quali la fine delle ideologie o il senso di responsabilità. Con questa alleanza di governo è emersa la loro vera natura. Fatto confermato anche dalle dichiarazioni di alcuni loro esponenti sia a livello locale che nazionale in merito ad una maggiore sintonia con la sinistra”.